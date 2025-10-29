Польша перехватила российский разведывательный самолёт
Дежурная пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши 28 октября перехватила и визуально идентифицировала российский разведывательный самолёт, который летел с выключенными транспондерами, что является нарушением международных правил.
Польские истребители сопроводили российский военный самолёт из своей зоны ответственности. В ВВС Польши уточнили, что российский самолёт не нарушал воздушных границ.
В России произошедшее не комментировали.
Ранее власти Польши заявили, что будут сбивать российские самолёты, если те вторгнутся в воздушное пространство страны и при этом будут представлять угрозу. Аналогичные заявления сделали и другие страны НАТО в регионе.
Россия отвергла обвинения в преднамеренном нарушении границ и потребовала доказательств. В конечном итоге инциденты с залетами российских военных самолётов в воздушное пространство стран НАТО после этого прекратились.