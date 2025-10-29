Польша перехватила российский разведывательный самолёт

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Опубликовано: 29.10.2025 10:49 , Обновлено: 29.10.2025

Дежурная пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши 28 октября перехватила и визуально идентифицировала российский разведывательный самолёт, который летел с выключенными транспондерами, что является нарушением международных правил.

Польские истребители сопроводили российский военный самолёт из своей зоны ответственности. В ВВС Польши уточнили, что российский самолёт не нарушал воздушных границ.

В России произошедшее не комментировали.

Ранее власти Польши заявили, что будут сбивать российские самолёты, если те вторгнутся в воздушное пространство страны и при этом будут представлять угрозу. Аналогичные заявления сделали и другие страны НАТО в регионе.

Россия отвергла обвинения в преднамеренном нарушении границ и потребовала доказательств. В конечном итоге инциденты с залетами российских военных самолётов в воздушное пространство стран НАТО после этого прекратились.