Польша объявила о сокращении импорта нефти из России «до нуля»

Опубликовано: 28.02.2023 16:07 , Обновлено: 28.02.2023

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 28 февраля заявил, что страна сократит импорт нефти из России почти до нуля в феврале и марте 2023 года.

«В начале этого года импорт из России снизился до 10% […] а в феврале-марте, по информации, которую я получаю от Orlen, будет 0%, так что цифра близка к нулю», — сказал он.

Его заявление прозвучало после того, как крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen заявила, что Россия неожиданно прекратила поставки нефти в Польшу по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Ранее Телеграф писал, что Еврокомиссия опубликовала разъяснения по поводу действия потолка цен на российскую нефть. Согласно им, разрешается смешивать нефть из России с другой, что отменяет действие ограничений ЕС.