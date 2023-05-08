Польша объявила о поставке в Украину десятка Миг-29

Опубликовано: 08.05.2023 18:37 , Обновлено: 08.05.2023

Министр обороны Польши Польша Мариуш Блащак 8 мая сообщил, что его страна поставила Украине уже 10 истребителей Миг-29.

Ранее стало известно, что Польша не передаст Украине все находящиеся на вооружении страны истребители МиГ-29. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

В 2002 году Германия продала 23 истребителя МиГ-29 Польше, которую Бундесвер принял от Национальной народной армии ГДР. Теперь же в 2023 году правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 из запасов ГДР в Украину. Об этом сообщает Der Spiegel.

В самой же Польше их компенсируют поставками корейских FA-50 и американских F-35.