Польша объявила о передаче Украине немецких танков

Опубликовано: 11.01.2023 17:37 , Обновлено: 18.01.2023

Польша в рамках международной коалиции приняла решение о передаче Украине роты немецких танков Leopard 2, сообщило агентство PAP со ссылкой на президента Польши.

Рота - это 10 танков. На вооружении Польши находятся более 240 танков Leopard 2A4 и Leopard 2A5.

“Мы хотели бы, чтобы это была международная коалиция, и мы на ее рассмотрение подали предложение о предоставлении первого пакета танков Leopard 2, который, надеюсь, вместе с другими партиями этих танков, которые есть в других странах, будут отправлены в Украину”, – сказал президент Польши.

Ранее правительство Германии заявило, что им неизвестно о каких-либо просьбах со стороны своих союзников отправить боевые танки Leopard в Украину. Заявление представителя правительства в среду было сделано после того, как министр иностранных дел Германии посетил восточноукраинский город Харьков во вторник.

Пресс-секретарь Берлина заявил, что Германия тесно координирует действия с Соединенными Штатами, Францией, Великобританией и другими странами по вопросам военной поддержки Украины.

Для передачи Украине танков Leopard Украине любая страна должна заручиться разрешением Германии, как страны-производителя. Такие требования прописываются в любой контракт поставки вооружений.