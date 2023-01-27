Польша пообещала передать Украине 60 «твердых» танков

Опубликовано: 27.01.2023 12:05 , Обновлено: 27.01.2023

Польша готова передать Украине 60 польских танков PT-91 Twardy и 14 танков Leopard 2. Об этом в интервью канадскому телеканалу CTV News сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что Польша была первой страной, которая поставила 250 танков.

«Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2. Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открытыми и настойчивыми в своей поддержке», — сказал Моравецкий.

Премьер также подчеркнул ,что его страна сейчас предпринимает очередные шаги, чтобы разные страны присоединились к международной коалиции по передаче Украине танков Leopard 2.

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PT-91 Twardy («Твёрдый») — польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году.

Защита Twardy усилена за счет использования активной брони собственной разработки ERAWA. Кроме того, «Твердый» снабжен покрытием, поглощающим радиационное облучение, системой Obra-4, предупреждающей об облучении танка лазером, 12-ствольной 81-мм системой пуска дымовых гранат «Туча» и одноствольной 80-мм системой пуска антилазерных гранат «Теллур».

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