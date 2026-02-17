Польша готовит иск к России за ущерб от СССР

Опубликовано: 17.02.2026 10:41 , Обновлено: 17.02.2026

Власти Польши расширили свои исторические претензии на Россию. На фоне требований президента Навроцкого к Германии выплатить репарации за последствия Второй мировой войны премьер Туск распорядился сформировать группу из историков.

Ученые должны будут заняться оценкой событий Второй мировой войны и последующих десятилетий холодной войны и негативных последствий диктата СССР (Союза Советских Социалистических Республик) на Польскую народную республику.

Об этом сообщило издание The Financial Times со ссылкой на источники, которые называют проект долгосрочным и отмечают сложности с доступом к архивным материалам.

Власти Польши пока не считают возможным говорить о суммах требований к России, пишет газета.

Напомним, что в период с 1944 по 1989 год СССР фактически превратил Польшу в зависимое государство. Советский Союз дислоцировал войска (до 500 тыс. в 1945 г.), а также определял внешнюю и экономическую политику Варшавы.

Сразу после окончания войны Польская объединенная рабочая партия (ПОРП) действовала под пристальным контролем КПСС (Коммунистической партии Советского Союза). А Сталин прямо участвовал в кадровых назначениях и написании польской конституции.

[inf]Кароль Навроцкий, ещё в бытность главой Института национальной памяти Польши (IPN), активно пропагандировал требования о репарациях от Германии. По его оценкам общая сумма ущерба в результате вторжения фашисткой Германии составила до 6,2 триллиона злотых (примерно $1,3–1,5 трлн долларов).

Официальный Берлин неоднократно отклонял требования, заявляя, что вопрос репараций был закрыт в 1953 году и юридически подтвержден позже.[/inf]