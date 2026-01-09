Полмиллиона человек остались без света и отопления в России

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Опубликовано: 09.01.2026 13:26 , Обновлено: 09.01.2026

В Белгородской области России более полумиллиона человек остались без света 9 декабря. Причиной местные власти назвали ночной обстрел, под который попали в том числе и объекты инфраструктуры. В результате многие жители этого региона России вынуждены сидеть не только без света, но и без центрального отопления, водоснабжения и интернета.

Согласно информации, озвученной утром губернатором области Вячеславом Гладковым на заседании оперативного штаба, к 6:00 в 6 районах области без света и тепла оставалось в общей сложности 556 тысяч человек (около 1920 многоквартирных домов), водоснабжение и канализация не работала ещё почти у 200 тысяч человек.

Отметим, что сегодня днём в Белгороде плюсовая температура, однако уже к ночи, согласно прогнозам синоптиков, она опустится ниже нуля, а к ночи на воскресенью в регионе ожидаются уже десятиградусные морозы, так что решить проблему с подачей тепла в жилые дома региональным властям необходимо максимально оперативно.

Конкретные последствия ночной атаки для энергетической инфраструктуры местные власти не назвали, ограничившись общими фразами о повреждённых “инфраструктурных объектах”. По данным местных властей, областной центр, город Белгород, минувшей ночью подвергся ракетному обстрелу, а десятки посёлков в Белгородском округе к других районах этого приграничного с Украиной региона - атакам беспилотников.

Момент аварийного отключения электричества в самом Белгороде один из местных жителей словил на камеру своего телефона.

По данным белгородских пабликов, дроны вывели из строя некоторые электроподстанции, прилётся зафиксированы и в районе Белгородской ТЭЦ. В результате к полудню на заправках областного центра выстроились очереди за бензином - многие жители частного сектора за время войны с Украиной успели обзавестись своими генераторами и решили запастись для них топливом после масштабного блэкаута.

Между тем, о проблемах с электроснабжением сообщили и власти Орловской области. Местный губернатор Андрей Клычков заявил о повреждении “объекта коммунальной инфраструктуры” в самом Орле, из-за чего специалистам пришлось перезапускать системы водо- и теплоснабжения в трёх районах города.

Кстати, на православное Рождество в результате обстрелов в Днепропетровской области Украины без света остались порядка миллиона домохозяйств (то есть около 3 млн человек). В некоторых случаях без электроснабжения остались и местные котельные, так что людям пришлось какое-то время сидеть ещё и без тепла, пока их не перевели на аварийные генераторы. В первые сутки вернуть свет смогли меньше чем половине потребителей, некоторые остаются без света до сих пор.