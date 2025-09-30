Полиция Молдовы начала обыски в офисах пророссийских партий
Во вторник, 30 сентября, сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений МВД Молдовы при поддержке сотрудников спецподразделения «Фулджер» начали обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного финансирования политических партий.
В полиции заявили, что целью уголовного расследования является сбор доказательств и документирование предполагаемых незаконных схем финансирования некоторых партий.
Власти Молдовы пока не раскрывают информацию о лицах и организациях, причастных к делу. Однако накануне выборов были сняты с голосования партии, которые выступали за сближение с Россией.
В свою очередь, международные наблюдатели из миссии ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента в отчёте о наблюдении за ходом избирательной кампании заявили, что заметили “иностранное вмешательство, незаконное финансирование и масштабную дезинформацию”.
Наблюдатели признали выборы прозрачными и справедливыми, но сделали замечание, что исключение двух партий в самые последние дни кампании ограничило их право на защиту, а некоторые решения судов продемонстрировали разные трактовки законодательной базы.
Известно, что ЦИК Молдовы отстранил от выборов пророссийскую оппозиционную партию “Сердце Молдовы”, одну из четырех членов дружественного России “Патриотического избирательного блока”, а также партию “Великую Молдову”.
Министерство юстиции ранее признало, что проведенные ранее обыски у членов партии “Сердце Молдовы” доказали подкуп избирателей, незаконное финансирование партии и отмывание денег.
В то же время политическое руководство проевропейского правительства Молдовы накануне выборов обвинило Россию в подготовке вооруженных боевиков в специальных лагерях на территории Сербии. А Москва в ответ заявила, что Евросоюз каким-то образом намерен оккупировать Молдову.
“Оценки нужно давать потом”
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что оценки выборам в Молдове Кремль сделает позже.
“Оценки нужно уже давать потом - после того, как мы поймем, как сами политические силы уже обозначат свою позицию по этим выборам”, - сказал Песков журналистам в понедельник.
“Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии, они говорят о возможных нарушениях на выборах”, - заявил Песков.
Она напомнил, что на всю России Молдова открыла два избирательных участка, обвинив Кишинев в лишении возможности голосовать.