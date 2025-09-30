Опубликовано: 30.09.2025 08:24 , Обновлено: 30.09.2025

Во вторник, 30 сентября, сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений МВД Молдовы при поддержке сотрудников спецподразделения «Фулджер» начали обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного финансирования политических партий.

В полиции заявили, что целью уголовного расследования является сбор доказательств и документирование предполагаемых незаконных схем финансирования некоторых партий.

Власти Молдовы пока не раскрывают информацию о лицах и организациях, причастных к делу. Однако накануне выборов были сняты с голосования партии, которые выступали за сближение с Россией.

В свою очередь, международные наблюдатели из миссии ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента в отчёте о наблюдении за ходом избирательной кампании заявили, что заметили “иностранное вмешательство, незаконное финансирование и масштабную дезинформацию”.

Наблюдатели признали выборы прозрачными и справедливыми, но сделали замечание, что исключение двух партий в самые последние дни кампании ограничило их право на защиту, а некоторые решения судов продемонстрировали разные трактовки законодательной базы.

Известно, что ЦИК Молдовы отстранил от выборов пророссийскую оппозиционную партию “Сердце Молдовы”, одну из четырех членов дружественного России “Патриотического избирательного блока”, а также партию “Великую Молдову”.

Министерство юстиции ранее признало, что проведенные ранее обыски у членов партии “Сердце Молдовы” доказали подкуп избирателей, незаконное финансирование партии и отмывание денег.

В то же время политическое руководство проевропейского правительства Молдовы накануне выборов обвинило Россию в подготовке вооруженных боевиков в специальных лагерях на территории Сербии. А Москва в ответ заявила, что Евросоюз каким-то образом намерен оккупировать Молдову.

“Оценки нужно давать потом”

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что оценки выборам в Молдове Кремль сделает позже.

“Оценки нужно уже давать потом - после того, как мы поймем, как сами политические силы уже обозначат свою позицию по этим выборам”, - сказал Песков журналистам в понедельник.

“Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии, они говорят о возможных нарушениях на выборах”, - заявил Песков.

Она напомнил, что на всю России Молдова открыла два избирательных участка, обвинив Кишинев в лишении возможности голосовать.