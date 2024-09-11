"Похоже на ограбление" - Видео со сбором гигантских медовых сот собрало 30 млн просмотров в Instagram

🎥 Видео

Опубликовано: 11.09.2024 12:24 , Обновлено: 11.09.2024

В Instagram завирусилось видео со сбором медовых сот на горном склоне в Гималаях. Пользователи соцсети разделились во взглядах на происходящее.

Для того чтобы собрать мёд гималайских пчёл, китайским специалистам пришлось применить альпинистское снаряжение. Пользователей соцсети удивил масштаб пчелиных трудов и количество насекомых, охраняющих соты. А многих шокировала смелость людей, которые принялись за сбор ценного продукта.

Однако, несмотря на эпичность действия и красоту получаемых сот, Многих пользователей возмутило “варварское” поведение людей.

“Это больше похоже на ограбление”, - высказался один из комментаторов.

“Это не урожай, это воровство! Пчёлы так долго трудились, а их просто взяли и разрушили”, - возмутился другой.

“То как они отбрасывают пчёл, просто дико! Неужели нет более гуманных способов воспользоваться этими дарами?”, - написал ещё кто-то

“Этот мёд очень дорогой и имеет галлюциногенное действие”, - рассказал кто-то.

“Я бы не полез туда ради денег. Нет. Слишком много пчёл”, - высказался ещё один комментатор.

К слову, мёд, производимый пчёлами в Гималаях, действительно обладает психоактивными свойствами. Попробовавшие его европейцы говорят, что эффект напоминает действие абсента и псилоцибиновых грибов, в зависимости от дозировки.

Сбором мёда занимается племя гурунгов, которое называет его “снадобьем вечной жизни” и утверждает, что он обладает и качествами афродизиака. Добыча такого мёда сопряжена с большой опасностью. Многие охотники разбились о скалы во время его сбора.