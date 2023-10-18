Похоже, больницу в Газе разбомбил не Израиль - Байден

Опубликовано: 18.10.2023 12:16 , Обновлено: 18.10.2023

Президент США Джо Байден прибыл 18 октября в Тель-Авив, Израиль, где заявил, что не верит заявлениям террористам из ХАМАСа. По словам главы Белого дома, он склоняется к версии, что госпиталь в секторе Газа уничтожили противники израильтян.

“На основании того, что я видел, похоже, что это было сделано другой командой, не вами. Но многие люди в этом не уверены. Так что нам предстоит преодолеть множество вещей”, - заявил президент США на встрече с Нетаньяху.

Также Байден сказал, что ХАМАС “совершил чудовищные зверства, которые заставляют ИГИЛ выглядеть несколько рациональным”. Он сказал: “Мы также должны иметь в виду, что ХАМАС не представляет весь палестинский народ и принес ему только страдания”.

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Джо Байден пообещал, что США предоставят Израилю все необходимое для самообороны. В заключение он сказал, что храбрость израильского народа ошеломляет, и он гордится тем, что прилетел в Израиль.

В среду утром Армия обороны Израиля представила доказательства, которые, по ее словам, показали, что в больнице не было воронки, которая указывала бы на авиаудар. Вместо этого взрыв был вызван боеголовкой и топливом ракеты “Исламский джихад”, давшей осечку, заявляют а ЦАХАЛе.

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