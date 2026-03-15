"Под обломками" - МИД Ирана рассказал, что стало с обогащенным ураном

Опубликовано: 15.03.2026 18:47 , Обновлено: 15.03.2026

Министр иностранных дел Ирана ответил на вопросы об обогащенном уране страны, задержанных американцах и доступе в интернет во время войны. Ответы прозвучали в эфире американского телеканала CBS News.

По словам Арагчи, запасы обогащенного урана Ирана находятся под обломками объектов, поврежденных в результате нападений, что подтверждено Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Есть возможность извлечь их, но под надзором агентства. Если однажды мы придем к такому решению, это будет под надзором агентства. Но на данный момент у нас нет программы. У нас нет плана по извлечению их из-под обломков».

Он добавил, что Иран ранее предлагал снизить содержание 60-процентного обогащенного урана в ходе переговоров с США, но «пока что ничего не обсуждается».

Что касается американцев, содержащихся в Иране, включая журналиста Резу Вализаде и Камрана Хекмати, Арагчи сказал: «Что ж, если США и Израиль не нападут на наши тюрьмы, я думаю, они в безопасности».

Относительно доступа в интернет он признал, что иранцы в целом не имеют открытого доступа, но он оправдался, что у представителей властей, в частности, у него, доступ есть.

«Ну, потому что я — голос иранцев, и я должен защищать их права, поэтому у меня есть доступ к интернету. Наш голос слышен международному сообществу. Но интернет закрыт по соображениям безопасности, потому что мы подвергаемся нападению, мы подвергаемся агрессии, и мы должны делать все, чтобы защитить наш народ. В любой стране принимаются срочные меры по этому поводу, ради войны», - заявил он.

Арагчи также попытался оправдать удары иранских ракет и БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) по соседним странам.

«Это страны, которые предоставили свою землю американским войскам для нападения на нас, — сказал Арагчи в интервью CBS News. — Так что же мы можем сделать? Просто сидеть и смотреть, как американские войска атакуют нас со своей территории? … Мы нацеливаемся только на американские объекты, американские сооружения и американские военные базы. Всё принадлежит американцам».

Его слова противоречат заявлениям властей ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов), Бахрейна, Омана и Бейрута. Те неоднократно заявляли, что иранские ракеты нацелены на мирные дома, а также на пассажирские аэропорты и гостиницы.

Также министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи настаивает на том, что Тегеран не запрашивал прекращения огня и не стремился к переговорам с Вашингтоном, заявляя, что страна продолжит обороняться.

В комментариях телеканалу CBS News Арагчи сказал: