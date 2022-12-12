Под Москвой полыхнул еще один торговый центр
В российской Балашихе, под Москвой, утром 12 декабря загорелся торговый центр «Стройпарк». Об этом сообщили экстренные службы. А очевидцы опубликовали видео произошедшего.
Известно, что площадь пожара составила 200 квадратных метров, огонь распространился на первый этаж здания.
Площадь пожара в торговом центре в Балашихе выросла до 9 тысяч квадратных метров, сообщило РИА Новости со ссылкой на МЧС.
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О причинах произошедшего пока неизвестно.
По сложности пожару присвоили третий номер.
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Напомним, днями ранее в Подмосковье загорелся торговый центр «Мега Химки». Пожару присвоили четвертый из пяти уровень сложности.