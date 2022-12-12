Под Москвой полыхнул еще один торговый центр

🎥 Видео

Опубликовано: 12.12.2022 09:43 , Обновлено: 12.12.2022

В российской Балашихе, под Москвой, утром 12 декабря загорелся торговый центр «Стройпарк». Об этом сообщили экстренные службы. А очевидцы опубликовали видео произошедшего.

Известно, что площадь пожара составила 200 квадратных метров, огонь распространился на первый этаж здания.

Обновлено Площадь пожара в торговом центре в Балашихе выросла до 9 тысяч квадратных метров, сообщило РИА Новости со ссылкой на МЧС.

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О причинах произошедшего пока неизвестно.

По сложности пожару присвоили третий номер.

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Напомним, днями ранее в Подмосковье загорелся торговый центр «Мега Химки». Пожару присвоили четвертый из пяти уровень сложности.