Под Москвой нашли мертвым украинского депутата-перебежчика Киву

Опубликовано: 06.12.2023 19:17 , Обновлено: 04.07.2024

Российские СМИ сообщили, что 6 декабря днём в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района обнаружили тело бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

Телеграм-канал Baza сообщил, что на правом виске найденного тела обнаружили резаную рану, а на левой части лица — гематому.

“Тело Ильи Кивы было обнаружено сегодня днем около 15 часов. Его нашла сотрудница отеля. Кива лежал на животе лицом в снегу и вокруг него была большая лужа крови”, - сообщил тг-канал Baza.

Следственный комитет России подтвердил смерть перебежчика. Там сообщили, что возбудили уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной Рады. По предварительным данным, Кива был застрелен из неизвестного оружия.

[obnovleno_b]Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, по предварительным данным, был убит выстрелом в висок из пистолета на территории «Величъ Кантри Клаб».

“По предварительным данным, экс-депутат Верховной рады Украины был застрелен из неизвестного оружия”, — заявили в ГСУСК по Подмосковью.

По словам источников, украинский экс-депутат говорил своим знакомым, что видел за собой слежку.[/obnovleno_b]

В свою очередь, «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовых структурах написала, что убийство Ильи Кивы организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

Официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) заявил о гибели бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.

«Да, можем подтвердить, что Кива — всё. И такая судьба будет постигнуть других предателей Украины», — заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для «РБК-Украина».

В последнем сообщении Ильи Кивы в своем теленрам-канале, на который подписано около 99 тыс человек, он призвал убить Владимира Зеленского или чтобы тот сам покончил с собой.

“Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков”, - написал он.

[info_b] Илья Владимирович Кива был народным депутатом Верховной рады Украины IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (2019—2022).

В свое время, он даже был руководителем полтавского отделения «Правого сектора» и региональный политическим руководителем «Правого сектора» на Востоке Украины. Подполковник полиции. Был советником министра внутренних дел Украины.

30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись вначале в Аликанте (Испания), а уже оттуда - в Москву. Позднее он поддержал вторжение России на Украину, призвав «освободить Украину от западной оккупации».[/info_b]

В Украине Илье Киве предъявили обвинения в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием, публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны.