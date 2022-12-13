Под Мелитополем подорвали важный для россиян мост

🎥 Видео

Опубликовано: 13.12.2022 08:11 , Обновлено: 13.12.2022

Между подконтрольными России Мелетополем и селом Константиновка Запорожской области поздно вечером 12 декабря взорвали мост. Как утверждают назначенные Москвой власти, это сделали «украинские диверсанты».

Российское госагентство «РИА Новости» сообщило, что, предварительно, у опоры моста заложили взрывчатку. Движение приостановлено, а дорожное полотно сильно пострадало. пишут СМИ. Сам мост выстояло, но повреждены опоры.

[Telegram_widget url=“https://t.me/rian_ru/188454”]

По словам украинского мэра Ивана Федорова, российские войска использовали этот мост для перевозки военной техники и пополнения живой силы.

В свою очередь советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подрыв моста под Мелитополем — «это изоляция театра боевых действий».

«Мы не даем им возможности перебрасывать вооружение и боевую технику своевременно. Теперь им придется ехать в объезд и это очень хорошо, потому что современная война не про тонны, а про ритмы», — сказал он.