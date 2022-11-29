Под Харьковом устроили склад обломков российских ракет. Вот как он выглядит
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Под Харьковом в 2022 году появилась новая свалка. На нее свозят все остатки ракет, которые россияне запускали и запускают по городу и области. Снимки оттуда могут поразить любого.
На снимках можно увидеть “коллекцию” остатков российских снарядов, крылатых и баллистических ракет. Все эти реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другие остатки использовались российскими войсками для ударов по городу.
Расположенный на северо-востоке Украины, Харьков неоднократно подвергался российским обстрелам. В последний раз ракеты попали по его энергетической инфраструктуре. Повреждения объектов оставили город без электричества в последние недели.