Почему вы зовёте? - Президент Сербии обратился к ЧВК "Вагнер"

Опубликовано: 17.01.2023 15:58 , Обновлено: 17.01.2023

Президент Сербии 17 января призвал Россию прекратить вербовку сербов для участия в боевых действиях в рядах ЧВК "Вагнер" в Украине. Александр Вучич раскритиковал российские веб-сайты и группы в социальных сетях за размещение рекламы на сербском языке, в которой российская военная частная группа призывает сербов становиться наемниками.

“Почему вы, из Вагнера, зовёте кого-либо из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим законам? Сербские добровольцы принимали участие в боевых действиях на стороне пророссийских сил на Украине в 2014 и 2015 годах. Сербское законодательство запрещает своим гражданам участвовать в конфликтах за рубежом, и несколько человек были осуждены за это”, - напомнил глава Сербии.

Александр Вучич также опроверг сообщения о том, что ЧВК “Вагнер” имела офис в Сербии, где прокремлевские и ультранационалистические организации поддержали вторжение в Украину.

Сербия является кандидатом на вступление в ЕС, ее основным торговым партнером и инвестором, но она также является традиционным союзником России, поскольку две страны имеют одинаковое славянское происхождение, православную веру и схожие языки. Хотя Белград неоднократно осуждал вторжение России в ООН и на ряде других международных форумов, он также отказался вводить санкции против Москвы.

Напомним, что российские государственные СМИ показали видео, где сербские наемники готовятся воевать против украинцев.