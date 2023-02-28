Почему одежда после стирки неприятно пахнет? Есть 2 причины

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Опубликовано: 28.02.2023 15:39 , Обновлено: 28.02.2023

Наверняка вы замечали, что некоторые выстиранные вещи плохо пахнут, но объективной причины на это нет Особенно это заметно в случае с одеждой темного цвета. От чего это зависит и как избавится от проблемы?

Обычно мы задаем вопрос, не использовали ли мы неправильный стиральный порошок, жидкость и т. д. Также анализируем подбор программ и весь механизм стиральной машины, который мог сломаться. Оказывается, причина может быть совсем в другом…

Причину неприятного запаха можно проследить в самом процессе изготовления темной одежды.

Иногда для окрашивания вещей используют хинолин и черную хну. Именно эти два вещества могут вызывать неприятный запах в носу. Зачем их тогда добавляют? Чтобы черный цвет не выцветал после нескольких стирок.

Вторая причина, которая может повлиять на неприятный запах выстиранного белья, — слишком много моющего средства. В сочетании с красителями, присутствующими в ткани, она может издавать неприятный запах.

Как стирать темную одежду?

У нас есть несколько советов, которые должны устранить эту неприятную проблему.

Во-первых, старайтесь не стирать темную одежду при температуре ниже 30 градусов по Цельсию.

Во-вторых, не добавляйте много порошка или жидкости для стирки. Стоит прочитать инструкцию на упаковке, в которой четко указано количество моющего средства для данного веса загрузки.