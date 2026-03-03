Почему иранские "карликовые" подлодки не атакуют армаду авианосцев США у своих берегов

Опубликовано: 03.03.2026 09:59 , Обновлено: 04.03.2026

Два ударных авианосных соединения ВМС США стоят вблизи Ирана в досягаемости его ракет и, что ещё более опасно, подводных лодок. Особую опасность для американских кораблей представляют не надводные силы иранского флота, часть которых уже была уничтожена, а малошумные сверхмалые подводные лодки класса Ghadir.

Как сообщил National Security Journal со ссылкой на эксперта по вопросам обороны Джека Бакби, на Ближнем Востоке развернута авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln (CVN-72), а новейший авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) получил приказ выдвигаться в сторону Персидского залива. Это создало, по выражению аналитика, почти безысходную ситуацию. Но не всё так просто.

Наследие Северной Кореи

По информации издания, иранская программа строительства мини-субмарин появилась благодаря переданным Северной Кореей технологиям. Прототипом иранских малых подлодок послужили северокорейские субмарины класса Yono, которые, согласно данным международного расследования, причастны к потоплению южнокорейского корвета «Чхонан» (ROKS Cheonan) в 2010 году, унесшему жизни 46 моряков.

«Иранские субмарины класса Ghadir специально построены для скрытности и внезапных атак, а не для открытого морского боя», — утверждает Бакби.

По его словам, эти лодки оптимизированы для условий мелкого Персидского залива, средняя глубина которого составляет всего около 50 метров. Двигаясь на аккумуляторных батареях, иранские подлодки обладают крайне низкой акустической заметностью, что затрудняет их обнаружение современными гидроакустическими системами.

Вооружение этих кораблей включает торпеды и морские мины. Как поясняет эксперт, Иран рассматривает минную войну как эффективный способ бросить вызов превосходящим силам противника и для того, чтобы заблокировать Ормузский пролив.

«Джокер» в рукаве Тегерана?

Аналитики оценивают количество построенных Ираном субмарин этого типа как минимум в 20 единиц. Как считает Джек Бакби, Тегеран таким образом сделал ставку на создание сил, которые способны «осложнить операции США и повысить риски военного вмешательства».

«Эти подлодки не могут напрямую противостоять военно-морским силам США, но они представляют собой одну из немногих иранских платформ, технически способных нанести урон с помощью асимметричной тактики», — говорится в аналитической статье.

Так почему же Иран до сих пор их не применил? Эксперт задался вопросом не только о потенциальных возможностях, но и о политической целесообразности применения карликовых подлодок.

Во-первых, свою роль они уже играют просто своим существованием. Даже теоретическая угроза атаки вынуждает американские силы выделять значительные ресурсы на противолодочную оборону и отвлекает ресурсы от атак по территории Ирана. ВМС США вынуждены задействовать патрульную авиацию, сонары и атомные подводные лодки для организации автономной группы.

Во-вторых, по мнению обозревателей, руководство Ирана осознаёт, что применение такого оружия против американских кораблей гарантированно вызовет самый жёсткий ответ. Возможно, даже применение ядерных вооружений.

«Иранские субмарины могут сейчас осложнить ситуацию… но их использование может фактически гарантировать ещё более масштабный военный ответ», — заявил Джек Бакби, подводя итог анализу текущей эскалации.

Также не стоит исключать и тот простой факт, что США смогли потопить большую часть подводного флота Ирана. Командование США заявило, что нанесло удары по подводному флоту Ирана, состоящему из многочисленных маломерных подводных лодок. Хотя до конца неясно, насколько сильно удары повлияли на подводный потенциал Тегерана, спутниковые снимки свидетельствуют, что под удары точно попали несколько подводных лодок.