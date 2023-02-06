Видео с цунами в Турции оказалось фейком

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Опубликовано: 06.02.2023 15:10 , Обновлено: 06.02.2023

В Сети 6 февраля начали распространять видео, где якобы побережье Турции, находящееся недалеко от эпицентра землетрясения, накрыла гигантская волна. Оказалось, это фейк.

Точнее, это видео гуляет по Интернету уже давно — как минимум, с 2017 года.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/avia_pro/status/1622557941327953921?t=_9deizTqFf1loTlnEKebQg&s=19”]

Тем временем, сейсмологи предупредили, что Турция и Сирия могут ожидать тысячи подземных толчков в ближайшие недели или месяцы.

Выступая в эфире британского канала Sky News незадолго до второго землетрясения магнитудой 7,5, Стивен Хикс из Университетского колледжа Лондона объяснил, что через 11 минут после утреннего землетрясения магнитудой 7,8 был зафиксирован афтершок всего на один балл магнитуды меньше.

Он сказал, что самые мощные подземные толчки обычно происходят первыми, но добавил, что никто не может “полностью исключить” повторение еще одного толчка аналогичной силы. По его словам, существует также “действительно небольшая вероятность того, что произойдет еще одно землетрясение, более сильное, чем основной толчок”.

“Мы не можем полностью исключить это”, - заявил мистер Хикс.