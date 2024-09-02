По всему Израилю вспыхнули массовые протесты. Что потребовали от Нетаньяху?

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Опубликовано: 02.09.2024 08:19 , Обновлено: 02.09.2024

Сотни тысяч людей вечером в воскресенье, 1 сентября, вышли на улицы по всему Израилю, потребовав от правительства незамедлительно заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа. На понедельник, 2 сентября, крупнейшая израильская профсоюзная организация объявила всеобщую забастовку в поддержку участников массовой акции и в знак протеста против задержек в переговорах с ХАМАС.

Согласно оценкам организаторов массовых акций протеста, накануне вечером на улицы Тель-Авива вышли порядка 300 тыс. человек, ещё 200 тыс. присоединились к акциям протеста по всей стране, сообщило местное издание The Times of Israel. Таким образом, это стало крупнейшей акцией протеста с 7 октября 2023 года, когда боевики террористической организации ХАМАС напали на приграничные территории Израиля, убили десятки мирных жителей и взяли в заложники более 250 человек, в том числе участников музыкального фестиваля в окрестностях Реима.

Триггером для массового недовольства израильтян стало обнаружение Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) тел ещё шести заложников, похищенных 7 октября - пять из них были похищены на музыкальном фестивале Nova, еще один — захвачен в кибуце Беэри. Их тела нашли в одном из туннелей в районе города Рафах. Как заявили в ЦАХАЛ, заложники были “жестоко убиты ХАМАС” за несколько дней до того, как их тела обнаружили израильские военные. Вскрытие показало, что на прошлой неделе, в период с четверга по утро пятницы им несколько раз выстрелили в голову и тело с близкого расстояния.

Фото заложников, тела которых обнаружили в туннелях Рафаха: слева направо, вверху — Херш Голдберг-Полин, Ори Данино, Эден Йерушалми; внизу — Альмог Саруси, Александр Лобанов и Кармель Гат / AP

Протест в Тель-Авиве начался с шествия от улицы Дизенгоф до ворот Бегина в штаб-квартире Армии обороны Израиля, участники которого несли шесть “символических гробов”, символизирующих тела убитых заложников. Протестующие несли израильские флаги, желтые ленты в память о заложниках и плакаты с извинениями в адрес шести погибших заложников.

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Демонстранты также скандировали “Сейчас! Сейчас!”, требуя от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху заключить сделку о незамедлительном прекращении огня с ХАМАС, чтобы любой целой вернуть оставшихся пленников домой.

Как отметило издание The Times of Israel, “большая часть национального горя и гнева направлена ​​на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в срыве сделки по освобождению заложников по политическим причинам”.

Массовые протесты не обошлись без столкновений с полицией и задержаний. Часть демонстрантов в Тель-Авиве вышла на шоссе Аялон, где они перекрыли движение на три часа. По данным местных СМИ, некоторые запускали фейерверки, разжигали костры на дороге и клали на неё камни, палки, гвозди и металлические предметы. В результате полиция объявила эту часть протеста на шоссе Аялоне незаконной, а затем, как говорится в официальном комментарии полиции, “применили меры сдерживания толпы, чтобы разогнать бунтовщиков”. Сообщается о задержании как минимум 30 человек. В соцсетях появилось видео, как происходил разгон митингующих.

Отметим, что по неточным данным, как минимум 97 из 251 заложника, похищенных ХАМАС 7 октября, до сих пор остаются в секторе Газа.