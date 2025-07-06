По всей Германии в продуктовых продают веселящий газ. Почему решили ограничить?

Опубликовано: 06.07.2025 15:16 , Обновлено: 06.07.2025

Минздрав Германии предложил запретить свободную реализацию веселящего газа (оксид диазота, N₂O). Сейчас этот продукт, наряду с напитками и снеками, доступен в торговых автоматах в торговых центрах городов и на вокзалах. Однако новый законопроект, уже одобренный правительством, может ввести возрастное ограничение — до 18 лет.

«Особенно для них употребление связано с серьезными рисками для здоровья. Нельзя больше допускать злоупотребление промышленными химикатами», — заявила министр здравоохранения Нина Варкен.

Чем опасен «веселящий газ»?

Изначально закись азота применялась в медицине (например, в стоматологии) и пищевой промышленности (как пропеллент для взбитых сливок). При этом в последние годы подростки стали использовать ее как наркотик: вдыхают из шариков для кратковременного опьянения.

Однако такой «кайф» может привести к тяжелым последствиям:

головокружение и потеря сознания;

нарушение кровообращения;

повреждение нервной системы;

вплоть до смертельного исхода.

Кстати, веселящий газ стоит всего несколько евро и часто продается рядом с обычными товарами, что делает его особенно доступным для молодежи.

[inf] Веселящий газ (оксид диазота, N₂O) — это бесцветный газ со сладковатым запахом, который вызывает кратковременную эйфорию и расслабление.[/inf]

Согласно законопроекту, закись азота будет включена в перечень новых психоактивных веществ . Это означает запрет на продажу и хранение для несовершеннолетних. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

Согласно опросу Forsa (апрель 2025 года), 76% жителей Германии поддерживают такие ограничения.

Помимо веселящего газа, под ограничения попадут:

гамма-бутиролактон (GBL);

1,4-бутандиол (BDO).

Эти вещества, известные как «капли для усыпления», используются преступниками — как минимум, для ограблений и сексуального насилия.

Законопроект уже одобрен правительством, а осенью его рассмотрит Бундестаг. Если его примут, новые правила вступят в силу через три месяца.