По всей Германии в продуктовых продают веселящий газ. Почему решили ограничить?
Минздрав Германии предложил запретить свободную реализацию веселящего газа (оксид диазота, N₂O). Сейчас этот продукт, наряду с напитками и снеками, доступен в торговых автоматах в торговых центрах городов и на вокзалах. Однако новый законопроект, уже одобренный правительством, может ввести возрастное ограничение — до 18 лет.
«Особенно для них употребление связано с серьезными рисками для здоровья. Нельзя больше допускать злоупотребление промышленными химикатами», — заявила министр здравоохранения Нина Варкен.
Чем опасен «веселящий газ»?
Изначально закись азота применялась в медицине (например, в стоматологии) и пищевой промышленности (как пропеллент для взбитых сливок). При этом в последние годы подростки стали использовать ее как наркотик: вдыхают из шариков для кратковременного опьянения.
Однако такой «кайф» может привести к тяжелым последствиям:
- головокружение и потеря сознания;
- нарушение кровообращения;
- повреждение нервной системы;
- вплоть до смертельного исхода.
Кстати, веселящий газ стоит всего несколько евро и часто продается рядом с обычными товарами, что делает его особенно доступным для молодежи.
[inf] Веселящий газ (оксид диазота, N₂O) — это бесцветный газ со сладковатым запахом, который вызывает кратковременную эйфорию и расслабление.[/inf]
Согласно законопроекту, закись азота будет включена в перечень новых психоактивных веществ . Это означает запрет на продажу и хранение для несовершеннолетних. Нарушителям грозит уголовная ответственность.
Согласно опросу Forsa (апрель 2025 года), 76% жителей Германии поддерживают такие ограничения.
Помимо веселящего газа, под ограничения попадут:
- гамма-бутиролактон (GBL);
- 1,4-бутандиол (BDO).
Эти вещества, известные как «капли для усыпления», используются преступниками — как минимум, для ограблений и сексуального насилия.
Законопроект уже одобрен правительством, а осенью его рассмотрит Бундестаг. Если его примут, новые правила вступят в силу через три месяца.