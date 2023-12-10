По США пронеслась серия торнадо - шесть погибших, десятки пострадавших

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Опубликовано: 10.12.2023 10:12 , Обновлено: 10.12.2023

По меньшей мере шесть человек, в том числе один ребёнок, стали жертвами серии торнадо, которые в субботу, 9 декабря, пронеслись по американскому штату Теннесси. Администрации городов, на которые обрушились мощные штормы, сообщили о десятках пострадавших, а спасательные службы и местные жители показали фото и видео разрушительных последствий разгула стихии.

По словам представителей управления по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси, три человека погибли в пригороде Нэшвилла (округ Мадисон), ещё три - в Кларксвилле (округ Монтгомери). Порядка 60 тыс. человек остались без электричества, десятки пострадавших оказались в больницах.

Мэр Кларксвилла Джо Питтс объявил в городе чрезвычайное положение и комендантский час на воскресенье, 10 декабря. В некоторых городах продолжают не только разборы завалов, но и поисково-спасательные работы, поэтому местные власти сообщили, что окончательное число погибших и пострадавших может ещё вырасти.

Фото: Ущерб от урагана на Несбитт-лейн в Мэдисоне, штат Теннесси

Фото:Reuters

Дома, поврежденные торнадо в Кларксвилле

Фото: AP

Фото: AP

По данным CNN, торнадо возникли в субботу, 9 декабря, в результате серьёзной погодной аномалии, сформированной на территории почти в 2 тыс. км на востоке США, протянувшейся от побережья Мексиканского залива до канадской границы. Национальная метеорологическая служба США подтвердила, что два “больших и опасныи торнадо” обрушились на землю в субботу днем - один в округе Монтгомери и еще один возле города Резерфорд в округе Гибсон.

Тем в местных СМИ и на YouTube-каналах так называемых “охотников за торнадо” появились видеокадры и прохождения грозового фронта, и последствий, которые он оставил после себя: перевернутые автомобили, вырванные с корнем деревья, поваленные дорожные знаки и даже разрушенные дома.

https://youtu.be/4LaqPzpxgO8

На другом видео, разлетевшемся по социальным сетям, удалось запечатлеть воронку смерча вызвало электрические разряды, за которыми последовал небольшой взрыв. По данным некоторых американских СМИ, молния ударила в ёмкость с горюче-смазочными материалами, однако местные власти о подробностях ЧП пока не рассказали.

https://youtu.be/TrN6f4pCnIU