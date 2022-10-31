"Плохой день" - Украинцы показали, как сбили российский МИ-8. Украинский тоже упал

🎥 Видео

Опубликовано: 31.10.2022 17:14 , Обновлено: 31.10.2022

31 октября появились известия о падении двух вертолетов на фронте в Украине. Одном украинском и втором - российском. Появились и видео.

“Плохой день для Ми-8 обеих сторон на Востоке - российский вертолет Ми-8 был сбит 54-й отдельной механизированной бригадой в окрестностях Берестово, Донецкая область, по-видимому, с использованием ПЗРК”, - сообщил Ukraine Weapons tracker о катастрофе под Бахмутом. Все дело в том, что до этого появились известия о сбитом украинском вертолете.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1587071834364776448?t=Y9qtx14YiB2HmARnn7zQpQ&s=19

А вот остатки украинского вертолета:

https://twitter.com/UAWeapons/status/1587060105240944640?t=68FWxMyoCgN4GXJo-evHBQ&s=19

Тем временем, стало известно, что украинские войска сбил почти 25% от всех российских вертолетов КА-52. Мало того, 31 октября российские СМИ сообщили, что на военно-воздушной базе в РФ “Веретье” ночью 31 октября произошел мощный взрыв, в результате которого были уничтожены ещё два Ка-52, а еще два были сильно повреждены.

В ГУР Украины подтвердили случившееся.