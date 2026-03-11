Плана нет? Сенатор раскрыл подробности тайного доклада Белого дома о войне в Иране

Опубликовано: 11.03.2026 09:38 , Обновлено: 11.03.2026

Сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи по итогам засекреченного двухчасового брифинга, посвященного военному конфликту, заявил, что у администрации Трампа нет плана войны с Ираном. Мало того, Вашингтон не был готов к ответным действия Тегерана.

По словам законодателя, содержание стратегии вызывает у него серьезные вопросы, так как представленные военные планы являются “бессвязными и неполными”.

Крис Мерфи утверждает, что, во-первых, вопреки регулярным заявлениям президента, цели войны “НЕ ВКЛЮЧАЮТ уничтожение ядерной программы Ирана”. Сенатор назвал этот факт “удивительным”, учитывая, что Дональд Трамп “снова и снова называет это ключевой целью”.

В то же время политик уточнил, что авиаудары в принципе “не могут уничтожить их ядерные материалы”. Согласно данным, полученным на брифинге, смена власти в Тегеране также не стоит на повестке дня Пентагона (Министерство обороны США).

Сенатор Крис Мерфи заявил:

“Они подтвердили, что «смена режима» также НЕ ВХОДИТ в список целей. То есть они собираются потратить сотни миллиардов ваших налоговых долларов, добиться гибели множества американцев, а у власти по-прежнему будет радикальный режим — вероятно, даже более антиамериканский”.

По мнению законодателя, реальные задачи миссии выглядят следующим образом:

Уничтожение большого количества иранских ракет;

Ликвидация флота (военных лодок);

Разрушение заводов по производству беспилотников (БПЛА — беспилотных летательных аппаратов).

Как утверждает Мерфи, американские военные и чиновники не смогли ответить, когда их спросили, что произойдет после прекращения бомбардировок и неизбежного возобновления производства оружия Ираном. Судя по всему, администрация допускает продолжение атак, что, “по сути, означает бесконечную войну”.

По словам сенатора, у военного руководства США “НЕ БЫЛО ПЛАНА” на случай блокировки Ормузского пролива.

Крис Мерфи прокомментировал ситуацию так:

“Я не могу вдаваться в подробности того, как Иран может заблокировать пролив, но достаточно сказать, что прямо сейчас они [власти США] не знают, как безопасно открыть его снова. Это непростительно, потому что эту часть катастрофы можно было предвидеть на 100%”.

Сенатор заявил, что брифинги для членов конгресса проводятся в закрытом режиме, так как Трамп “не может обосновать эту войну публично”. Тем не менее, общественность, считает Мерфи, “заслуживает знать”, насколько недоработанными выглядят планы Пентагона и Белого дома.