Пезешкиан объяснил, почему Иран все равно бомбит соседей после обещания этого не делать
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, хотя он ранее пообещал не атаковать соседние страны, удары продолжатся. Всю субботу ОАЭ и Бахрейн сообщали об атаках, которые были совершены Ираном уже после обещания не бомбить соседей.
“Мы стоим и сопротивляемся до конца, защищая нашу страну. Оборонительные операции Ирана направлены исключительно против целей и объектов, которые являются источником агрессивных действий против иранского народа, и мы считаем их нашими законными целями”, - пояснил Пезешкиан.
По его словам, Иран не нападал на дружественные и соседние страны, но “наносили удары по американским военным базам, объектам и сооружениям в регионе”.
А представительство Ирана при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке заявило, что повреждение невоенных объектов стало «результатом перехвата американскими системами радиоэлектронной борьбы, которые могли отклонить снаряды от намеченных военных целей».
ОАЭ пригрозил ответом?
Тем временем, агентство Reuters сообщило о заявлениях главы ОАЭ Мохаммеда бин Зайеда аль-Нахайяна, впервые публично прокомментировавшего ответные удары Ирана по этой стране Персидского залива.
«У ОАЭ толстая кожа и горькая плоть – мы не легкая добыча, – сказал он. - Мы выполним свой долг перед нашей страной, нашим народом и нашими жителями, которые являются частью нашей семьи».
США отчитались об уничтожении иранского флота
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что удары его страны по Ирану значительно подорвали его военный потенциал, утверждая, что серьезно пострадали ее военно-морской флот, военно-воздушные силы и коммуникационная инфраструктура.
Выступая на мероприятии во Флориде, Трамп заявил, что американские силы уничтожили уже 42 иранских военно-морских судна за последние дни и вывели из строя большую часть военно-воздушных и телекоммуникационных систем страны.
Он также сказал, что предыдущие удары США были направлены на объекты, связанные с иранской ядерной программой, утверждая, что Тегеран был близок к получению ядерного оружия до этих атак.