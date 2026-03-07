Пезешкиан объяснил, почему Иран все равно бомбит соседей после обещания этого не делать

Опубликовано: 07.03.2026 19:32 , Обновлено: 07.03.2026

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, хотя он ранее пообещал не атаковать соседние страны, удары продолжатся. Всю субботу ОАЭ и Бахрейн сообщали об атаках, которые были совершены Ираном уже после обещания не бомбить соседей.

“Мы стоим и сопротивляемся до конца, защищая нашу страну. Оборонительные операции Ирана направлены исключительно против целей и объектов, которые являются источником агрессивных действий против иранского народа, и мы считаем их нашими законными целями”, - пояснил Пезешкиан.

По его словам, Иран не нападал на дружественные и соседние страны, но “наносили удары по американским военным базам, объектам и сооружениям в регионе”.

А представительство Ирана при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке заявило, что повреждение невоенных объектов стало «результатом перехвата американскими системами радиоэлектронной борьбы, которые могли отклонить снаряды от намеченных военных целей».

ОАЭ пригрозил ответом?

Тем временем, агентство Reuters сообщило о заявлениях главы ОАЭ Мохаммеда бин Зайеда аль-Нахайяна, впервые публично прокомментировавшего ответные удары Ирана по этой стране Персидского залива.

«У ОАЭ толстая кожа и горькая плоть – мы не легкая добыча, – сказал он. - Мы выполним свой долг перед нашей страной, нашим народом и нашими жителями, которые являются частью нашей семьи».

США отчитались об уничтожении иранского флота

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что удары его страны по Ирану значительно подорвали его военный потенциал, утверждая, что серьезно пострадали ее военно-морской флот, военно-воздушные силы и коммуникационная инфраструктура.

Выступая на мероприятии во Флориде, Трамп заявил, что американские силы уничтожили уже 42 иранских военно-морских судна за последние дни и вывели из строя большую часть военно-воздушных и телекоммуникационных систем страны.

Он также сказал, что предыдущие удары США были направлены на объекты, связанные с иранской ядерной программой, утверждая, что Тегеран был близок к получению ядерного оружия до этих атак.