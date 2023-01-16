Песков заявил, что поставленные Киеву британские танки «будут гореть»

Опубликовано: 16.01.2023 13:29 , Обновлено: 16.01.2023

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 16 января сказал, что танки, которые Великобритания планирует отправить в Украину, «горят и будут гореть, как и все остальные».

Он отверг влияние новых вооружений, поставляемых Великобританией, а также вооружений, поставляемых Польшей, заявив, что они не изменят ситуацию на местах.

И добавил, что новые танки будут «гореть, как и все остальные», а «цели специальной военной операции будут достигнуты».

Напомним, Великобритания 14 января заявила, что отправит 14 танков Challenger 2, а также другую передовую артиллерийскую поддержку в ближайшие недели.