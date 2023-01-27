Песков рассказал, как Байден может завершить войну в Украине

Опубликовано: 27.01.2023 12:38 , Обновлено: 27.01.2023

Представитель Кремля Дмитрий Песков 27 января заявил, что у президента США Джо Байдена точно есть ключ к прекращению войны на Украине, но он не желает им пользоваться.

По словам Пескова, США могли бы быстро положить конец войне, если бы захотели, «направив Киев». Однако, по его словам, вместо этого США «накачивают Украину оружием».

Так пресс-секретарь Владимира Путина отреагировал на слова Дональда Трампа, который заявил, что мог бы завершить войну в Украине за 24 часа.

«Наверное, теоретически господин Трамп не далек от правды. Президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав, скажем так, свою возможность фактически просто давать указания киевскому режиму», — сказал Песков на брифинге.

Москва ранее не раз обвиняла Украину в том, что она выполняет приказы Вашингтона, и утверждает, что США затягивают конфликт, поставляя Киеву оружие. Впрочем, в США уже заявили, что закончить войну может только Владимир Путин, который её и начал прошлой весной. Для этого российские войска должны покинуть всю территорию Украины, заявили в Вашингтоне.