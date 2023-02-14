Песков рассказал, что российские военные слышат в Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 14.02.2023 15:45 , Обновлено: 14.02.2023

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 февраля сообщил, что российские военные, участвующие во вторжении в чужую страну, слышат там чужую речь. Они имел в виду, конечно, "специальную военную операцию" в Украине.

“Вы меня спрашиваете вопросы, связанные непосредственно с нюансами проведения специальной военной операции, лучше их адресовать министерству обороны. То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь, это не секрет, это не событие последних дней, это уже давно происходит. Способно ли это изменить ход событий? Нет, не способно”, - заявил представитель Кремля, не уточнив имеет ли в виду украинский язык или другие.

При этом Дмитрий Песков пообещал ещё больше страданий украинскому народу из-за участия иностранных добровольцев в защите Украины. По его мнению, они затягивают боевые действия.

Его мнение поддержал и экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (по кличке Стрелков), который подтвердил, что ни наёмники из числа российской ЧВК “Вагнер”, ни западные в Украине не изменят хода войны. Он заявил, что сначала подумал о том, что Дмитрий Песков “наехал на ЧВК “Вагнер”, но потом понял, что ошибся…” По его мнению, наёмники изменить ход конфликта в Украине, конечно же, не смогут.

“При чем - с обеих сторон. Основную роль все равно играет способность/неспособность воюющих государств призвать, мотивировать, вооружить и нормально снабжать кадровых и мобилизованных военных”, - заявил Игорь Гиркин.