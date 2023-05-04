"Песков просто врёт" - В Кремле обвинили США в атаке БПЛА, в Белом доме ответили

Опубликовано: 04.05.2023 16:13 , Обновлено: 04.05.2023

Власти США 4 мая заявили, что не причастны к атаке беспилотника на Кремль. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил: "Мы не имеем к этому никакого отношения". В Кремле, однако, другого мнения.

Ранее, 4 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков заявил, что за атакой стоят США. По его словам, Россия знает, что “решения о таких терактах принимаются в Вашингтоне” и что Киев “просто выполняет эти решения”.

Дмитрий Песков добавил, что “Вашингтон определенно стоит за этим нападением, мы знаем об этом”, хотя и не представил никаких доказательств.

“Песков просто врёт, в чистом виде”, - ответил на это Джон Кирби. Он повторил, что Вашингтон не поддерживает и не потворствует атакам Украины за пределами ее границ.

“Мы ясно дали им понять публично и в частном порядке, что мы не поощряем и не позволяем им бить за пределами Украины”, - уточнил представитель Совета национальной безопасности США.