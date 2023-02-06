Первые Leopard 2 для Украины уже прибыли в Польшу

Опубликовано: 06.02.2023 09:55 , Обновлено: 06.02.2023

Министр обороны Канады Анита Ананд поделилась фотографией первого подаренного Канадой Украине танка Leopard, прибывшего в Польшу.

“Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали в дар Украине, теперь прибыл в Польшу, - сказал Ананд. - Вместе с нашими союзниками мы скоро будем обучать вооруженные силы Украины использованию этого оборудования”.

Смотрите фото:

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Ранее в Польше заявили, что готовы обучить украинских танкистов по ускоренной программе. По прикидкам польских военных, потребуется не более пяти недель, чтобы украинцы освоили танки Leopard 2. В свою очередь, министр обороны Украины ранее сообщил, что его страна ожидает прибытия сотни танков, которые пообещали союзники.