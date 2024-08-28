Первая ступень ракеты Falcon 9 "опрокинулась" и взорвалась при посадке

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Опубликовано: 28.08.2024 19:17 , Обновлено: 28.08.2024

Первая ступень ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 потерпела крушение во время попытки посадки в Атлантическом океане ночью на беспилотной платформе. Ракета-носитель почти завершила посадку, когда перевернулась и упала в море.

Такая катастрофа первой ступени стала первой с февраля 2021 года, когда SpaceX не удалось посадить один из многоразовых ускорителей. Таким образом эта авария положила конец серии из 267 успешных посадок многоразовых ускорителей, сообщил телеканал CBS News.

SpaceX опубликовала сообщение о неудачной миссии в 4:04 утра по восточному времени США (11:04 по Минскому времени), написав, что ракета-носитель “опрокинулась после приземления”. Однако вторая ступень ракеты удачно вывела на орбиту партию из 21 спутника Starlink.

На самом деле, SpaceX запланировала сразу два запуска подряд, но отложила второй, чтобы проанализировать данные о неудачной посадке. Неудача последовала за другой неудачей в июле, когда Федеральное управление гражданской авиации временно приостановило запуск Falcon 9 из-за взрыва второй ступени.

Перед сегодняшним утренним стартом SpaceX отложила запуск Polaris Dawn, миссии по отправке четырех астронавтов через радиационные пояса Ван Аллена и попытке первого выхода астронавтов-туристов в открытый космос. Компания сослалась на плохой прогноз погоды в качестве причины переноса запуска.