Переговоры Зеленского и Трампа провалились - Axios

Опубликовано: 18.10.2025 08:02 , Обновлено: 18.10.2025

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Вашингтоне. Оба главы государства заявили о позитивных результатах. Однако США не согласились передать Украине ракеты "Томагавк".

В эксклюзивном интервью телеканалу NBC News президент Украины рассказал некоторые детали своей двухчасовой встречи с Дональдом Трампом в пятницу, в том числе его желание получить оружие после трех лет войны с Россией.

“Хорошо, что президент Трамп не сказал “нет”, но на сегодня он не сказал “да"", - сказал Зеленский о поставках ракет.

Он признал, что президент США обеспокоен потенциальной эскалацией в отношениях с Россией, а само оружие вызывает озабоченность у Владимира Путина.

“Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты поставят нам “Томагавки”. И я думаю, что он действительно боится, что мы их применим”, - сказал он. По словам Зеленского, он и Путин ненавидят друг друга и считают врагами.

В свою очередь, Дональд Трамп написал после встречи с украинским президентом, что она была “очень интересной и сердечной”.

“Но я сказал ему, как я настоятельно советовал президенту Путину, что пришло время прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ! Они должны остановиться на достигнутом. Пусть они оба заявляют о Победе, пусть решает история! Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и непомерных трат денег. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю — ХВАТИТ, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ С МИРОМ ДОМОЙ К СВОИМ СЕМЬЯМ!» — написал Трамп в соцсети Truth.

Встреча провалилась?

По данным издания Axios, переговоры двух предметов, на самом деле, проходили непросто и завершились внезапно, примерно через два с половиной часа.

Владимир Зеленский надеялся, что его визит в Вашингтон приведёт к конкретным обязательствам по поставкам нового оружия на Украину. Однако, по данным источников, Дональд Трамп выразил сомнения по поводу этой идеи после состоявшегося ранее телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп пояснил, что его нынешний приоритет — дипломатия, и что поставка Украине «Томагавков» может нанести ущерб этим усилиям. Один источник Axios назвал встречу «сложной», другой — «плохой».

Встреча резко завершилась, когда Трамп, как сообщается, заявил: «Думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе», имея в виду предстоящие переговоры между США и Россией.