Переговоры близко? Киев отправил в отставку генерала после успехов России под Покровском

Опубликовано: 15.12.2024 09:19 , Обновлено: 15.12.2024

Командующий восточно-Донецкой группировкой войск ВСУ был отправлен в отставку после прорыва России под Покровском. Генерал Александр Тарнавский займет пост главы оперативно-тактической группы, заменив генерала Александра Луценко, сообщил CNN со ссылкой на украинских чиновников.

Этот шаг был сделан после того, как Луценко подвергся жесткой критике за неспособность остановить недавнее наступление России на ключевой город Покровск. По данным украинского картографического сервиса DeepState, российские войска были замечены всего в трех километрах от города.

Покровск в течение нескольких месяцев был местом самых ожесточенных сражений на восточном фронте, так как войска России пытаются окружить город. Его падение стало бы крупнейшим поражением для Украины за последние месяцы.

В городе также до сих пор действует шахта, которая является единственным украинским поставщиком коксующегося угля для некогда гигантской сталелитейной промышленности Украины.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что Москва начала перебрасывать “значительное” количество северокорейских солдат в попытке вытеснить украинскую армию из Курской области России.

“Сегодня уже есть предварительные доказательства того, что россияне начали использовать солдат из Северной Кореи в нападениях – значительное их количество”, - сказал Зеленский.

В России его слова официально не комментировали.

Почему усилились бои?

Возможное объявление Трампом о мирных переговорах и установление демаркационной линии на нынешней линии фронта в Украине стимулировали Кремль к быстрым действиям. Россияне на данный момент пытаются продвинуться как можно дальше на запад вглубь украинских территорий, чтобы захватить как можно больше территорий в Донецкой и Луганской областях до начала возможных переговоров.

Украина, в свою очередь, борется за минимально возможные территориальные потери. Неудивительно, что интенсивность боев возросла примерно на 20%.