Пентагон пообещал Украине помочь перейти в наступление весной. Как?

Опубликовано: 14.02.2023 13:21 , Обновлено: 14.02.2023

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля в Брюсселе, что НАТО поможет Украине подготовиться к решительному наступлению весной. У Киева есть срочные потребности в увеличении военной помощи, заявил министр обороны США во вторник.

По его словам, Россия хотела переждать, пока страны НАТО устанут от войны в Украине и ослабят поддержку Киева. Однако он напомнил, что за 2022 год Украина получила военной помощи на 50 млрд долларов.

“Эта общая решимость поддержит динамику Украины в предстоящие недели”, - выказал уверенность Остин на встрече НАТО в Брюсселе.

“Друзья Украины не дрогнули”, - продолжает Остин, намекая на поддержку, оказанную Украине ее союзниками. В результате Украина “выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон”, заявил глава Пентагона.

Он пообещал, что “непоколебимая, непреходящая поддержка” НАТО этой стране не ослабнет и дальше. “Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения [по военной поддержки Украины]. Вместе эта Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной”, - заявил Ллойд Остин.

14 февраля в Брюсселе проходит 9-е заседание “друзей Украины”, которое ещё называют “Рамштайн” (по названию авиабазы США в Германии, где прошло первое заселение стран, выделивших военную помощь Украине). На таких саммитах союзники Украины решают, какое вооружение и другая помощь нужны обороняющейся стране и согласовывают его поставки.

“Наши встречи в формате Рамштайн являются подтверждением продолжения нашей поддержки. Они являются доказательством нашего единства. Мы аккумулировали помощь на 50 млрд долларов”, – сказал по этому поводу Ллойд Остин.

Что решили на “Рамштайне: