Пентагон ответил России на угрозу бить по ЗРК Patriot для Украины

Опубликовано: 16.12.2022 09:37 , Обновлено: 16.12.2022

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 15 декабря отреагировал на заявление Москвы, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot при передаче их Киеву станут «законной целью» РФ.

Он заявил, что США не позволят «комментариям России диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине». При этом подчеркнул, что штаты не воюют с РФ.

«Мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи», — отметил он.

Напомним, ранее экс-президент России, а сейчас зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в соцсетях, что «если НАТО поставит Киеву ЗРК Patriot, то они вместе с персоналом альянса станут военными целями России».

С этим заявлением твердо согласился и представитель Кремля Дмитрий Песков.

[info_b]ЗРК Patriot — передовая система противовоздушной обороны большой дальности, которая высокоэффективна для перехвата баллистических и крылатых ракет. Типичная батарея Patriot включает в себя радар, обнаруживающий и сопровождающий цели, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления боевыми действиями. Благодаря своей дальности и высоте, ПВО потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты вдали от их целей в Украине.[/info_b]

Ранее в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки подтвердили намерения отправить Украине системы противоракетной обороны Patriot. Об этом 13 декабря сообщила корреспондент Голоса Америки в Пентагоне Карла Бабб со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.