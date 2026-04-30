Пентагон оценил траты США на войну в Иране в 25 млрд долларов

Опубликовано: 30.04.2026 08:00 , Обновлено: 30.04.2026

Война в Иране уже обошлась США в 25 млрд долларов. Такую сумму озвучил исполняющий обязанности контролера Пентагона (финансовый директор) Джулс Херст в своём отчёте перед Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей США.

По сути, это первая официальная оценка военных затрат США на этот военный конфликт от самого Пентагона. По данным агентства Reuters, указанная сумма равна всему бюджету NASA на этот год.

По словам Херста, большая часть этих денег ушла на боеприпасы. Однако представитель Министерства обороны США не уточнил всю смету расходов, поэтому не ясно, включает ли она прогнозируемые затраты на восстановление и ремонт военной инфраструктуры на Ближнем Востоке, поврежденной в ходе конфликта.

Американские журналисты ставят под сомнение, что сумма в 25 млрд долларов близка к реальности. Учитывая, что источники Reuters в прошлом месяце сообщила, что администрация президента Дональда Трампа оценила затраты только на первые шесть дней войны в сумму, по меньшей мере, в 11,3 млрд долларов. Военные действия, между тем, не прекращаются уже два месяца подряд.

В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет заявил законодателям, что столь высокие затраты оправданы, учитывая цель США — гарантировать, что Иран не будет обладать ядерным оружием в будущем.

“Сколько бы вы заплатили, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерную бомбу?” — задал прямой вопрос американским законодателям Хегсет.

Глава военного министерства попытался защитить войну в Иране в более широком смысле, выступив с резкими заявлениями в адрес депутатов-демократов, обвиняя их в “безответственности”, “безрассудных, бестолковых и пораженческих” настроениях за критику непопулярного конфликта.

Напомним, Соединенные Штаты начали наносить удары по Ирану 28 февраля. В настоящее время обе стороны поддерживают хрупкое перемирие. Пентагон перебросил на Ближний Восток десятки тысяч дополнительных военнослужащих, в том числе оставил в регионе три авианосца.

Участие США в этом военном конфликте поддерживают далеко не все американские избиратели. В первую очередь потому, что он стал причиной перебоев в поставках нефти и природного газа, что привело к резкому росту цен на бензин и сельскохозяйственную продукцию. На фоне общего роста потребительских цен, это только усугубило беспокойство рядовых американцев.

Как следствие, рейтинги действующего президента Дональда Трампа резко упали после того, как США и Израиль начали войну против Ирана. Согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos, лишь 34% американцев одобряют конфликт США с Ираном. Это ниже показателей середины апреля (36%) и середины марта (38%).