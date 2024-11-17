Пентагон объявил о запуске масштабной системы по обнаружению НЛО

Опубликовано: 17.11.2024 10:08 , Обновлено: 17.11.2024

Пентагон после того, как в США признали реальность неопознанных летающих объектов, объявил о полномасштабном развертывании новых средств наблюдения для наблюдения за НЛО.

В Минобороны США сообщили в отчете за 2024 финансовый год, что система, известная как Gremlin, будет развернута в первом квартале 2025 финансового года.

В документе поясняется, что Gremlin - это сеть 2D и 3D радаров, а также электрооптических и инфракрасных телескопов дальнего действия, разработанных Технологическим исследовательским институтом Джорджии. 2D-радар измеряет дальность и азимут (направление). 3D-радары измеряют дальность, азимут и высоту целевых объектов.

Система Gremlin была разработана, в частности, для обеспечения безопасности воздушного пространства США. Это не первая система наблюдения за НЛО, развернутая в США. Профессор Гарвардского университета Ави Леб в 2021 году основал проект Galileo, который занимается разработкой сети телескопов и камер для постоянного наблюдения за небом.

Ранее в Пентагоне признали, что с мая 2023 года по июнь 2024 года получили 757 сообщений о НЛО, при этом в 485 из этих сообщений содержатся сведения об “инцидентах” с объектами.

Так, экипажи военных самолетов США представили два отчета, в которых указывались проблемы с безопасностью полетов, а в трех говорилось о том, что пилоты находились “под наблюдением” НЛО.

Многие из описанных случаев остались нераскрытыми. При этом в Пентагоне заявили, что на сегодняшний день не обнаружили никаких свидетельств существования внеземных существ, деятельности или технологий. Именно для выяснения, что собой представляют иногда наблюдаемые объекты НЛО, в Минобороны США решили развернуть систему наблюдения.