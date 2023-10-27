Пентагон объяснил ночные удары по иранским объектам

Опубликовано: 27.10.2023 09:49 , Обновлено: 27.10.2023

Глава Пентагона Ллойд Остин 27 октября заявил, что США нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии с целью "самообороны". Удары, нанесенные парой истребителей F-16 с использованием высокоточных боеприпасов, были нанесены по складу оружия и боеприпасов к нему в Абу-Камале недалеко от границы между Сирией и Ираком.

До сих пор неясно, привели ли удары к каким-либо жертвам.

По словам американского военного чиновника, они использовались Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанными с ним группировками. “Эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном групп боевиков, которые начались 17 октября”, - уточнил Ллойд Остин.

‘У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и он распорядился сегодняшними действиями, чтобы ясно дать понять, что Соединенные Штаты не потерпят подобных нападений и будут защищать себя, свой персонал и свои интересы”, - заявил генерал.

В то же время, Ллойд Остин уточнил, что Соединенные Штаты “не стремятся к конфликту и не имеют ни намерения, ни желания участвовать в дальнейших военных действиях”, но иснпирированные Ираном нападения на американские войска неприемлемы и должны прекратиться.

“Иран хочет скрыть свою причастность и отрицать свою роль в этих нападениях на наши силы. Мы им этого не позволим. Если нападения сторонников Ирана на американские войска продолжатся, мы без колебаний примем дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа”, - пообещал генерал.

В среду,25 октября, Байден выступил с предупреждением Ирану о том, что его доверенные лица атакуют силы США в регионе: “Мое предупреждение аятолле состояло в том, что если они продолжат действовать против этих войск, мы ответим, и они должны быть готовы”.

Байден также заявил, что присутствие американских войск в Ираке и Сирии сосредоточено на кампании по разгрому ИГИЛ и не связано с продолжающимся конфликтом в Израиле.

Но министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан не попытался ослабить напряженность в четверг на экстренной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявив, что США “не будут избавлены от этого огня”, если война в Газе не закончится

Ранее в четверг США объявили, что перебросят на Ближний Восток около 900 военнослужащих. США также направили две авианосные ударные группы в восточную часть Средиземного моря и готовую к десантированию группу ближе к Израилю в водах Ближнего Востока.