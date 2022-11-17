Пентагон обвинил во взрыве украинской ракеты в Польше Россию

Опубликовано: 17.11.2022 09:11 , Обновлено: 17.11.2022

Министр обороны США Ллойд Остин обвинил во взрыве ракеты в Польше Россию. При этом он признал, что, скорее всего, она была запущена комплексом ПВО украинских вооруженных сил.

“Какими бы ни были окончательные выводы, мир знает, что Россия несет окончательную ответственность за этот инцидент. Россия выпустила еще один ракетный залп по Украине, специально нацеленный на поражение гражданской инфраструктуры Украины”, - заявил амоктанский генерал. По его словам, “преднамеренная жестокость” России только укрепила решимость США продолжать поддерживать “основополагающее право Украины на самооборону”.

В то же время, Ллойд Остин отметил, что США не заметили ничего, что противоречило бы предварительной оценке Польши о том, что ракета, выпущенная во вторник вечером, была результатом украинской ракеты противовоздушной обороны, заявил он. Выступая на пресс-конференции вечером 16 ноября, Остин сказал, что он полностью уверен в расследовании польским правительством взрыва.

“Мы все еще собираем информацию, но мы не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала в Польше”, - рассказал глава Пентагона.