Пассажирский самолет с 53 людьми на борту приводнился на озере в Танзании

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Опубликовано: 06.11.2022 13:02 , Обновлено: 06.11.2022

Самолёт танзанийской авиакомпании Precision Air экстренно сел на воду озера Виктория. На борту было 53 человека.

Борт вылетел из столицы Танзании Дар-эс-Салама в город Мванзу. По неустановленным причинам он упал в озеро Виктория на севере страны.

На данным момент, спасатели занимаются поисками плстрадавших. Этим рейсом летело 49 пассажиров и 4 члена экипажа. Спасены пока только 24 человека.

https://twitter.com/ojsamsons/status/1589194524450230274?t=vZXktzQgguy5ATZ8QA4csg&s=19

https://twitter.com/kachwanya/status/1589194362038423552?t=wTPGAkLyA6PEmuVF-8R2rA&s=19

https://twitter.com/RebeccaRambar/status/1589193003251507200?t=zE8WEIIqazJwcQlSKoFVZA&s=19