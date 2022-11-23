Парламент Евросоюза атаковали российские хакеры

Опубликовано: 23.11.2022 19:33 , Обновлено: 23.11.2022

Президент Европейского парламента Роберта Метсола подтвердила, что он подвергся "изощренным кибератакам" через несколько часов после того, как депутаты Европарламента проголосовали за объявление России государством-спонсором терроризма.

По ее словам, прокремлевская группировка взяла на себя ответственность за атаку типа “отказ в обслуживании” на веб-сайт Европейского парламента. Она добавила, что ИТ-специалисты “отбивались” от кибератаки и защитили системы.

Она добавила: “Мой ответ: Слава Украине”.

https://twitter.com/EP_President/status/1595443471518777345

Ранее Жауме Дюш, представитель парламента ЕС, заявил, что веб-сайт парламента был недоступен из-за распределенной атаки типа “отказ в обслуживании” (DDOS).

Ранее Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма». Голосование прошло на сессии во французском городе Страсбург. Оно является ответом на удары войск РФ по критической инфраструктуре Украины.