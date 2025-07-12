Париж пообещал признать независимость Новой Каледонии, но как часть Франции. Это как?

Опубликовано: 12.07.2025 21:22 , Обновлено: 12.07.2025

Франция и Новая Каледония в субботу объявили об "историческом" и со стороны противоречивом соглашении, согласно которому заморская территория останется французской, но будет объявлена новым государством. Что это значит?

13-страничное соглашение, о котором было объявлено в субботу, даёт жителям острова право получения гражданства Новой Каледонии и в то же время возможность сохранить французское гражданство.

Согласно соглашению,“Государство Новая Каледония” будет закреплено в конституции Франции, и другие страны могут признать такое государство”, сообщили представители сторон.

Сделка также предусматривает заключение соглашения об экономическом и финансовом оздоровлении, которое в том числе предполагает обновление мощностей по переработке никеля.

Обе палаты парламента Франции должны собраться в четвертом квартале 2025 года, чтобы одобрить сделку, которая затем будет вынесена на референдум жителей Новой Каледонии в 2026 году.

[inf]

Новая Каледония – особое административно-территориальное образование Франции, расположенное в юго-западной части Тихого океана. Состоит из главного острова Гранд-Тер и нескольких более мелких островов.

Статус: заморское особое административно-территориальное образование Франции

Столица: Нумеа

Площадь: 18 575 км²

Население: около 270 тыс. человек

Официальный язык: французский

Валюта: французский тихоокеанский франк (XPF)

[/inf]

Переговоры и соглашение

Президент Эммануэль Макрон призвал к переговорам ещё в 2024 году, чтобы вывести из тупика силы, лояльные Франции, и тех, кто хочет независимости, попросив избранных должностных лиц Новой Каледонии, а также политических, экономических лидеров и лидеров гражданского общества собраться недалеко от Парижа, чтобы выработать конституционные рамки для территории.

После 10 дней переговоров стороны договорились о создании “государства Новая Каледония”. Архипелаг должен сохранить “статус в составе Франции, при этом каледонцы останутся французами”, рассказал депутат парламента, выступавший против независимости, Николя Метцдорф.

По словам политика, сейчас для властей Франции и её заморской территории приоритетом является восстановление экономики Новой Каледонии после прошлогодних протестов, в результате которых погибли 14 человек. А сами бунты, по оценкам, обошлись Новой Каледонии в два миллиарда евро, что на 10% сократило её валовой внутренний продукт (ВВП).

А премьер-министр Франсуа Байру заявил, что субботняя сделка, которая всё ещё требует одобрения парламентом и референдумом, будет иметь “исторические масштабы”.

История и конфликты

Новая Каледония, в которой проживает около 270 000 человек и которая расположена почти в 17 000 километрах от Парижа, является одной из нескольких заморских территорий, которые остаются неотъемлемой частью Франции.

С 1800-х годов она управляется из Парижа, но многие коренные канаки борются с властью Франции над их островами и хотят более полной автономии или даже полноценной независимости.

Беспорядки вспыхнули в мае 2024 года после того, как Париж предложил предоставить избирательные права тысячам французов, не принадлежащих к коренному населению, которые просто прожили там какое-то время.

Канаки опасались, что это могло привести к тому, что они станут постоянным меньшинством и их шансы на обретение независимости будут сведены на нет.

В рамках соглашения жителям Новой Каледонии в будущем будет разрешено голосовать только после 10 лет проживания на архипелаге.