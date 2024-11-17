Пара Римский призвал расследовать, устроил ли Израиль геноцид в Газе

Опубликовано: 17.11.2024 14:58 , Обновлено: 26.02.2025

Папа Римский Франциск призвал провести расследование, чтобы определить, являются ли военные действия Израиля в Газе геноцидом. Об этом говорится в опубликованных в воскресенье выдержках из новой книги понтифика, которая выйдет в свет в преддверии юбилейного года Франциска.

В ней Франциск открыто призвал к расследованию обвинений в геноциде в связи с действиями Израиля в секторе Газа. В сентябре он заявил, что израильские нападения в Газе и Ливане были “аморальными” и непропорциональными, а ЦАХАЛ вышел за рамки правил ведения войны.

“По мнению некоторых экспертов, происходящее в Газе имеет признаки геноцида”, - заявил папа Римский в выдержках, опубликованных в воскресенье итальянской ежедневной газетой La Stampa.

“Мы должны тщательно исследовать, чтобы определить, соответствует ли это техническому определению, сформулированному юристами и международными организациями”, - добавил он.

[inf]Книга Эрнана Рейеса Алькаида, основанная на интервью с Папой Римским, называется “Надежда никогда не разочаровывает. Паломники на пути к лучшему миру”. Она выйдет во вторник в преддверии юбилея папы Римского в 2025 году. Ожидается, что ежегодный юбилей Франциска соберет более 30 миллионов паломников в Риме, чтобы отпраздновать событие.[/inf]

Напомним, что война в Газе началась после зверского набега террористов группировки ХАМАС, которая базируется в секторе Газа, на Израиль 7 октября 2023 года. В результате нападения погибли 1200 израильтян и туристов. Также террористы захватили 250 человек в качестве заложников, угнав их в Газу на свои базы. Десятки захваченных людей до сих пор остаются в заложниках у террористов. Сразу после нападения некоторые жители Газы устроили массовые празднества на улицах сектора, о чем свидетельствуют десятки видео, распространенных ими.

В ходе ответной военной кампании Израиля, по данным ООН, погибло более 43 000 жителей сектора Газа. Однако там не смогли сказать, сколько из них были представителями террористической группировки, а сколько - гражданскими лицами. Однако иестное министерство здравоохранения, контролируемое ХАМАСом, сообщило, что не менее половины из всех жертв составили женщины и дети.

Спустя месяц после нападения террористов Папа Франциск в 2023 году выступил с заявлением. Однако его содержание устроило не всех. Еврейские организации раскритиковали Папу Франциска и потребовали разъяснений по поводу его комментариев, в которых, по их мнению, он обвиняет как ХАМАС, так и Израиль в “терроризме”.

Франциск выступил с комментариями после встречи с родственниками заложников, удерживаемых ХАМАСом, и с палестинцами, чьи семьи находятся в Газе. Позже в тот же день на своей общей аудиенции на площади Святого Петра он заявил, что чувствует боль обеих сторон. “Вот что делают войны. Но здесь мы вышли за рамки войн. Это не война. Это терроризм”, - сказал он.