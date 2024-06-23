Папа Римский отлучил от церкви сразу 10 монахинь. За что?

Опубликовано: 23.06.2024 19:06 , Обновлено: 23.06.2024

Архиепископ Бургоса Марио Исета объявил в субботу, 22 июня, Папа Римский Франциск решил изгнать из Католической церкви группу мятежных сестер из ордена "Бедных сестер Святой Клары" в городе Белорадо на севере Испании. На этом завершился конфликт между обвиняемыми в расколе монахинями и церковными властями.

Согласно булле понтифика, десять “бедных кларис” были не только отлучены от церкви, но и изгнаны из монастыря. Их обвинили, среди прочего, в отказе признать юрисдикцию церковного суда. “Это те самые сестры, которые продемонстрировали свое свободное и личное решение выйти из Католической церкви”, - подчеркнуто в сообщении Ватикана.

Шоколадные монашки (так их называли за изготовление сладостей) теперь должны покинуть монастырь в Белорадо.

Конфликт между монахинями ордена “Бедных сестер Святой Клары” и верховными властями Католической церкви длился год. В мае так называемые “шоколадные сестры” опубликовали «Католический манифест». В нем они писали, что не признают авторитета ни епископа, ни Папы Франциска и считают Папу Пия XII (умершего в 1958 году) последним законным церковным деятелем. Они заявили, что «Ватикан — это фарс» и существует «доктринальный хаос». Их спор с местным архиепископством касался и управления церковным имуществом.

Поэтому монахинь обвинили в расколе и принадлежности к секте. Их вызвали в церковный трибунал, но Бедные Клары не явились. Вместо этого они отправили архиепископу письмо, в котором объявили, что покидают Церковь.