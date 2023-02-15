Папуасы-повстанцы устроили фотосессию со взятым в заложники пилотом

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Опубликовано: 15.02.2023 09:33 , Обновлено: 15.02.2023

Новозеландский пилот попал в плен к папуаским повстанцами-сепаратистами в Индонезии. Они опубликовали с ним ряд фото, доказывая, что тот все ещё живой .

Филипп Марк Мертенс был захвачен на прошлой неделе “Армией освобождения Западного Папуа” после того, как ее бойцы атаковали его самолет. Он должен был забрать 15 строителей, которым угрожали смертью во время строительства медицинского центра в отдаленном районе Ндуга.

Смотрите фото:

“Наш план эвакуации рабочих вызвал гнев повстанцев, которые в ответ подожгли самолет и схватили пилота”, - сказала глава округа Намия Гвиджангге - одна из пяти человек, находившихся на борту самолёта.

Пассажиры были освобождены, потому что они являются коренными папуасами, заявил представитель повстанцев Себби Самбом. Однако мистер Мертенс, который родом из Крайстчерча, но работает в индонезийской фирме Susi Air, был взят в заложники.

На фотографиях и видео, опубликованных во вторник, видно, как повстанцы сжигают одномоторный самолет, а также можно заметить самого пилота, окруженного людьми с оружием, копьями и луками.

“Я взял его в заложники ради независимости Папуа, а не ради еды или напитков, - на всякий случай уточнил свои требования лидер повстанцев Эгианус Когоя в одном видео. - Со мной он будет в безопасности до тех пор, пока Индонезия не применит свое оружие с воздуха или на земле”.

Сепаратисты в Папуа часто считают, что иностранцы являются шпионами правительства. Провинция - очень бедный район на востоке страны и граничит с Папуа-Новой Гвинеей. Она стал частью Индонезии в результате спорного голосования 1969 года, и с тех пор там продолжается мятеж с частыми столкновениями между коренным населением и силами безопасности, сообщает Sky News.