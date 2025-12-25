Папа Римский призвал Украину и Россию к переговорам

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Опубликовано: 25.12.2025 16:59 , Обновлено: 25.12.2025

В своем рождественском обращении Urbi et Orbi Папа Лев XIV призвал к миру и прекращению всех войн. Папа Римский помолился о «справедливости, мире и стабильности для Ливана, Палестины, Израиля и Сирии» и призвал к возобновлению обещания мира, основанного на праведности.

Понтифик также обратился с особой просьбой к России и Украине, попросив «прекратить шум оружия» и чтобы все заинтересованные стороны при поддержке международного сообщества нашли в себе мужество для участия в «искреннем, прямом и уважительном диалоге».

На фоне всех мировых конфликтов Папа Лев XIV напомнил о значении Рождества, провозгласив, что «сегодня истинный мир сошел на нас с небес». Цитируя святого Льва Великого, он заявил, что «рождение Господа — это рождение мира».

Размышляя о Рождестве, понтифик напомнил о бедных и страдающих по всей земле. Он напомнил, что Иисус «родился в хлеву, потому что для Него не нашлось места в гостинице», и что Сын Божий, «через Которого все сотворено», не был принят. «Из любви, — сказал Папа, — Христос принял бедность и отвержение, отождествляя Себя с теми, кто отвергнут и исключен».

[inf]Urbi et Orbi (с латыни — «Городу (Риму) и миру») — это торжественное обращение, которое Папа Римский делает к городу Риму и всему миру. Обычно это происходит в самые важные праздники: традиционно в Рождество (25 декабря) и Пасху (в день Воскресения Христова), а также в день своего избрания (в начале понтификата) и иногда в других исключительных случаях.[/inf]