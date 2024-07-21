Папа Римский призвал мир следовать древней традиции со времен язычества

Опубликовано: 21.07.2024 17:04 , Обновлено: 21.07.2024

Глава Католической церкви Папа Римский Франциск призвал в воскресенье, 21 июля, соблюдать традицию, появившуюся в древней Греции во времена язычества. Но речь идёт не о религиозных обрядах, а об "олимпийском" перемирии.

“Согласно древней традиции, Олимпийские игры были возможностью установить перемирие в войнах и продемонстрировать искреннюю волю к миру, - заявил Папа Франциск в воскресенье во время молитвенного собрания. - Не будем забывать: война - это провал”.

[inf]Олимпийское перемирие или экехейрия — старая греческая традиция, появившаяся в VIII веке до н. э., связанная с традицией Олимпийский игр. В 1992 году Международный олимпийский комитет возродил эту традицию, обратившись ко всем государствам с призывом соблюдать это перемирие.[/inf]

Обращаясь к тысячам верующих, собравшихся в полдень воскресенья на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Франциск сказал: “На этой неделе начнутся Олимпийские игры в Париже, за ними последуют Паралимпийские игры. Спорт также обладает огромной социальной силой, способной мирно объединить людей разных культур. Я хочу, чтобы это мероприятие стало знаком инклюзивного мира, который мы хотим построить, а игроки стали посланниками мира и хорошими образцами для подражания для молодежи”.

“Давайте не будем забывать об замученной Украине, Палестине , Израиле , Бирме и многих других странах, где идет война”, - призвал понтифик. О мире заявил и кардинал Пьетро Паролин, который находился с визитом в Украине.