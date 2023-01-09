Папа Римский назвал войну в Украине "преступлением против Бога"

Опубликовано: 09.01.2023 13:50 , Обновлено: 09.01.2023

Войны, подобные той, что идет в Украине, где гражданские районы подвергаются неизбирательному разрушению, являются "преступлением против Бога и человечества", заявил Папа Франциск в понедельник.

Заявления были сделаны во время его ежегодной речи перед дипломатами, аккредитованными в Ватикане, с обзором глобальной ситуации, которая стала неофициально известна как его обращение “О состоянии мира”, сообщает Reuters.

Ранее, в завершение воскресного “Ангелуса” (Angelus Dei («Ангел Господень» - воскресная молитва Папы римского) Папа Франциск помолился за украинских и российских матерей, потерявших своих детей из-за войны. Он попрочил всех не забывать молиться за них, за всех тех, кто страдает, и за прекращение войны.