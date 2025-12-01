Папа Римский и Патриарх Варфоломей призвали католиков и православных праздновать Пасху в один день

Опубликовано: 01.12.2025 10:39 , Обновлено: 01.12.2025

Папа Римский Лев XIV и предстоятель Константинопольской Церкви Патриарх Варфоломей I подписали в Стамбуле Совместную декларацию, в которой, в числе прочего, высказались за празднование Пасхи католиками и православными в один день.

В этом году все христиане отмечали Пасху в один день, что Папа Римский Лев XIV и Патриарх Варфоломей I назвали “даром божественного провидения”.

Оба епископа подтвердили свою готовность продолжать начатую ранее работу над “совместным празднованием Праздника Праздников” на ежегодной основе.

[inf]Совпадение православной и католической Пасхи — достаточно редкое явление. Чаще всего этот главный для всех христиан праздник не совпадает по времени. Разница между католической и православной Пасхой может достигать 35 дней.

Дата Пасхи - “плавающая” в обеих конфессиях, поскольку рассчитывается по лунному календарю, а разница обусловлена использованием разных календарей: католическая церковь использует григорианский, православная — юлианский.

В следующий раз католическая и православная Пасха совпадёт в 2028 году.[/inf]

В официальном заявлении, распространённом пресс-службой Ватикана, также говорится о том, что главы обеих церквей подтвердили единое неприятие любых призывов к религии для легитимации насилия.

“К сожалению, во многих регионах нашего мира конфликты и насилие продолжают разрушать жизни стольких людей”, - посетовали в Ватикане и от лица Папы Римского и Патриарха Варфоломея обратились к тем, кто “несет гражданскую и политическую ответственность”, с призывом “сделать всё возможное для того, чтобы трагедия войны немедленно прекратилась”.