Пакистан ударил ракетами по Ирану

Опубликовано: 18.01.2024 09:02 , Обновлено: 26.02.2025

Пакистан нанес удары по территории Ирана, очевидно, в ответ на удары Тегерана, совершенные два дня назад по объектам в Пакистане. Однако там объяснили свое решение борьбой с терроризмом.

В Исламабаде осудили то, что они назвали терактами иранских властей во вторник, в результате которых погибли и получили ранения по меньшей мере шесть человек. Пакистан предупредил Тегеран о “серьезных последствиях”. Пакистан также понизил уровень своих дипломатических отношений с Ираном, отозвав своего посла из Тегерана и выслав иранского посланника в Исламабаде.

Заявление министерства иностранных дел Пакистана, опубликованное рано утром в четверг, подтвердило, что Пакистан предпринял “серию высоко скоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан-о-Белуджистан”. Несколько террористов были убиты в ходе разведывательной операции под кодовым названием “Марг Бар Сармачар”.

“В течение последних нескольких лет, в ходе наших контактов с Ираном, Пакистан последовательно делился своей серьезной озабоченностью по поводу безопасных убежищ, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, называющие себя “сармачарами”, на неконтролируемых территориях внутри Ирана. Пакистан также поделился многочисленными досье с конкретными доказательствами присутствия и деятельности этих террористов. Однако из-за отсутствия действий в ответ на наши серьезные опасения эти так называемые сармачары продолжали безнаказанно проливать кровь невинных пакистанцев”, - заявили в МИД Пакистана в качестве обоснования ударов по Ирану.

“Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего акта было обеспечение собственной безопасности Пакистана и национальных интересов, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу”, - сказано в сообщении.

Ранее удары ракет и беспилотников были нанесены иранскими “Стражами революции” по территории Пакистана в ответ на подрыв террориста-смертника, осуществленный Игилом-К, афганским отделением террористической организации “Исламское государство”, в результате которого 3 января погибли 85 иранцев в юго-восточном городе Керман. Иран также нанес удары по Сирии, Ираку и Курдистану.

Тегеран уже давно обвиняет Пакистан в том, что он позволяет террористам-сепаратистам скрываться в приграничном регионе Белуджистан, который стал мишенью ударов.